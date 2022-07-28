مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن أعضاء مجلس الأمن صوتوا خلال جلسة عقدت لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بديلا لـ"يان كوبيتش" الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية