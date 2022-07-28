مصر.. السجن المشدد 7 سنوات لمعذب لاعب في ناد بالشرقية

حكم في مصر بالسجن المشدد 7 سنوات على رجل أدين بتعذيب لاعب كرة قدم بناد في الشرقية إثر خلافات شخصية، حيث صعقه بالكهرباء، وصوّره في وضعيات مشينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من "ع ج م" 30 سنة لاعب كرة بأحد الأندية مقيم دائرة مركز بلبيس يتهم فيه أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخرين باقتياده إلى سيارة وتعذيبه بصاعق كهربائي والتعدي عليه وتصويره في أوضاع مشينة، ونشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات اشتراك الجاني مع 2 آخرين سبق محاكمتهما في القضية بتعذيب المجني عليه بسبب خلافات بين الأخير وإحدى الفتيات، اتفقت مع المتهم الثالث على الانتقام منه.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري