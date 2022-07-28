 
مباشر

مصر.. السجن المشدد 7 سنوات لمعذب لاعب في ناد بالشرقية

أخبار العالم العربي

مصر.. السجن المشدد 7 سنوات لمعذب لاعب في ناد بالشرقية
Gettyimages.ru
مصر.. المشدد 7 سنوات لمعذب لاعب في ناد بالشرقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tibx

حكم في مصر بالسجن المشدد 7 سنوات على رجل أدين بتعذيب لاعب كرة قدم بناد في الشرقية إثر خلافات شخصية، حيث صعقه بالكهرباء، وصوّره في وضعيات مشينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من "ع ج م" 30 سنة لاعب كرة بأحد الأندية مقيم دائرة مركز بلبيس يتهم فيه أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخرين باقتياده إلى سيارة وتعذيبه بصاعق كهربائي والتعدي عليه وتصويره في أوضاع مشينة، ونشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات اشتراك الجاني مع 2 آخرين سبق محاكمتهما في القضية بتعذيب المجني عليه بسبب خلافات بين الأخير وإحدى الفتيات، اتفقت مع المتهم الثالث على الانتقام منه.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا