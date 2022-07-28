إعلامي مصري: صندوق "النكد" الدولي طالب بإلغاء الدعم نهائيا في مصر (فيديو)

أكد الإعلامي المصري مصطفى بكري، أن صندوق النقد الدولي طالب القاهرة بإلغاء الدعم الحكومي بكافة أشكاله في البلاد، ويريد أن تبتعد الدولة عن الاقتصاد، وتفتح المجال للخواص.

وقال إن صندوق "النكد" الدولي تلك هي مهمته، إذا أردت الحصول على قرض سيفرض شروطه.

وأشار إلى أن الصندوق يريد استبعاد الجيش المصري الذي يشارك في التنمية في البلاد، معتبرا أن مشاركة الجيش في بناء الدولة مسألة مؤقتة.

وأضاف: "ما من أحد يمكن أن يفرض على مصر شروطا معينة".

وأكد أن رفع الدعم سيؤثر بشكل كبير على مصر، حيث قال: "انتو عاوزين تولعوها.. أحوال المصريين ما تستحملش.. الناس تعبانة.. مستحملة عشان بلدها ولها ثقة في القيادة".

وتابع: "شروط النقد الدولي لا بد أن تتوقف"، مؤكدا أن معايير الصندوق التي بتم تطبيقها على العديد من الدول لن تطبق على مصر.

وأوضح أن بعض الناس يروجون شائعات حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، بهدف التأثير على الإنجازات التي تحققت في البلاد.

وبين أن سياسات ما قبل 2011 كانت وبالا على مصر والمصريين، وأن تلك السياسات أدت لسقوط نظام مبارك.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية