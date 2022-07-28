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العراق.. مقتل 8 من "داعش" بضربتين على كهف في جبال عداية

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العراق.. مقتل 8 من
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أعلنت "خلية الإعلام الأمني" في العراق أن 8 من أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا داخل كهف تم تدميره بالكامل، في سلسلة جبال عداية في نينوى.

وأوضحت الخلية عبر "فيسبوك" أن قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى، خرجت لتفتش مكانا تم استهدافه بضربتين جويتين بواسطة طائرات "F16"، لمعرفة نتائجهما.

وكانت الخلية نشرت في وقت سابق تسجيلا مصورا للضربتين، وقالت إنها ستعلن نتائجهما لاحقا.

وأعلنت الخلية: "تبين أن الكهف الذي دمر بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أن القوات الأمنية المشتركة أمنت المنطقة، وأن "تقاطع المعلومات الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية أربكت العدو".

 

المصدر: RT

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