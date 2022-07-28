أمير قطر يعزي العاهل السعودي الملك سلمان

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الخميس، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث كل من عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، برقية تعزية إلى الملك سلمان في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وبعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

كما أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى.

المصدر: وكالات