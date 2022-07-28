"نموذج" من مدفع D-30 الروسي.. العراق ينجح بتصنيع أول مدفع منذ عام 2003 (صور)

أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس تصنيع أول مدفع عراقي منذ عام 2003.

وقال الدراجي في بيان صحفي، إن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدي الذي يعتبر نموذجا من المدفع العالمي دي 30".

وأضاف: "صنعنا كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعا بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربي".





RT

RT

RT



وتابع: "فحصت المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول في وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية".

وأشار إلى أن "تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم في تحقيق الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج".



المصدر: RT