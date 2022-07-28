ما حقيقة الفيديو المتداول لتفقد بن زايد المناطق المتضررة من الأمطار وهو يقود مروحية؟

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو على متن طائرة هليكوبتر ويعمل على تفقد المناطق المتضررة من الأمطار.

وبعد البحث، تبين أن الفيديو ليس جديدا، ويعود تاريخه إلى مارس 2017، ويظهر فيه بن زايد وهو يقود طائرة مروحية فوق مرتفعات جبلية، ضمن جولة تفقدية على مناطق عديدة في ​الإمارات​ من الجو بعد موجة ​الأمطار​ خلفت حينها أضرارا واسعة.

وقد أعاد رواد مواقع التواصل، نشر الفيديو بتاريخ اليوم.

رئيس الدوله الشيخ / محمد بن زايد الله يحفظه يتفقد المناطق المتأثرة بالمنخفض و الامطار والتي اثرت على الدوله#الفجيرهpic.twitter.com/75E5WaCI6y — شامس ((بوصدام)) 🇸🇦🇦🇪 (@BU_Sadam5G) July 28, 2022

وفيما يلي الفيديو بتاريخه الحقيقي 26 مارس 2017.

يذكر أن الفيضانات العارمة اجتاحت بعض المناطق في إمارتي الفجيرة والشارقة بالإمارات العربية المتحدة وذلك بعد هطول أمطار غزيرة.

المصدر: RT