وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت علمية "الأيدي الوفية" لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي".

وأضافت: "وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر".

تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي، وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر pic.twitter.com/U7Q36s1SDQ — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 28, 2022

وشهدت الفجيرة يوم أمس الأربعاء أمطارا غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسبب بوجود عدد من السكان العالقين.

المصدر: RT