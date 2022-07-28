وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق الحبوب

بحث وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتركيا مولود تشاووش أوغلو اتفاق إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بمشاركة الأمم المتحدة حول تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الأربعاء بين بن زايد وأوغلو تناول عددا من القضايا الثنائية والدولية.

ووصف عبد الله بن زايد الاتفاق بـ"الخطوة المهمة التي تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو إيجاد حلول فاعلة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية.

وأكد أن الإمارات "ستظل على الدوام داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وتؤمن بأهمية بذل أقصى الجهود لتسوية النزاعات عبر تغليب الدبلوماسية ومن خلال الحوار".

كما أكد دعم الإمارات لـ"كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار".

بدورها ذكرت وزارة الخارجية التركية أن أوغلو بحث مع عبد الله بن زايد "العلاقات الثنائية"وأن الأخير هنأ تركيا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول.

المصدر: وزارة الخارجية الإماراتية + الأناضول