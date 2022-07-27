 
مباشر
عاجل
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة

مراسلنا: اتباع التيار الصدري ينسحبون من البرلمان تلبية لدعوة مقتدى الصدر التي أطلقها عبر "تويتر"

أخبار العالم العربي

مراسلنا: اتباع التيار الصدري ينسحبون من البرلمان تلبية لدعوة مقتدى الصدر التي أطلقها عبر
Gettyimages.ru
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti2i

أفاد مراسل RT في العراق بانسحاب أتباع "التيار الصدري" من البرلمان بعد اقتحامهم له، تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر التي أطلقها عبر "تويتر".

وذكر مراسلنا أن أتباع "التيار الصدري" انسحبوا من مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر لهم بالانسحاب.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "ثورة محرم الحرام. ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم".

وأضاف: "أرعبتم الفاسدين. صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".



المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا