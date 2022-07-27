مراسلنا: اتباع التيار الصدري ينسحبون من البرلمان تلبية لدعوة مقتدى الصدر التي أطلقها عبر "تويتر"

أفاد مراسل RT في العراق بانسحاب أتباع "التيار الصدري" من البرلمان بعد اقتحامهم له، تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر التي أطلقها عبر "تويتر".

وذكر مراسلنا أن أتباع "التيار الصدري" انسحبوا من مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر لهم بالانسحاب.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "ثورة محرم الحرام. ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم".

وأضاف: "أرعبتم الفاسدين. صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".







المصدر: RT