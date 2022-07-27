"حماس" تنفي ما نشره الجيش الإسرائيلي عن مواقع عسكرية داخل قطاع غزة

أكدت حركة "حماس" أن ما نشره الجيش الإسرائيلي عن وجود أسلحة للحركة في مناطق مدنية في قطاع غزة لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في إطار الحرب النفسية.

وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم على أن "هذه الإشاعات والأكاذيب لن تفلح في النيل من إرادة شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع"، مؤكدا أن "ما لم يحققه الاحتلال في المعارك العسكرية والأمنية، لن يستطيع تحقيقه بنشر الإشاعات والأكاذيب والحرب النفسية".

من جانبه أكد الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن "الصور والمعلومات التي بثها جيش العدو الصهيوني عن وجود أسلحة في مناطق مدنية في قطاع غزة هي محض أكاذيب وافتراء"، معتبرا أن "نشر العدو الصهيوني لهذه الصور تعبير عن أزمته الحقيقية التي يواجهها أمام مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية".

وأوضح أن "بعض المشاهد التي نشرها الجيش هي لأماكن ارتكب العدو فيها مجازر ضد المدنيين في معركة سيف القدس 2021، وهي مرفوعة الآن أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب".

المصدر: حركة "حماس"