بالفيديو.. لبنانيون يرقصون الدبكة بينما ينتظرون الحصول على ربطة خبز

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأشخاص وهم يرقصون الدبكة داخل أحد الأفران في لبنان، في ظل أزمة فقدان الرغيف المتواصلة منذ عدة أيام.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص وهم يدخلون الفرن فيما يحمل أحدهم آلة "الدربكة" وبينما يبدأ بالعزف عليها، بدأ آخرون بالرقص والتصفيق، بمشاركة عمال الفرن وعدد من الموجودين.

وقد هاجم عدد كبير من الأشخاص هذا الفيديو، وكتبت إحدى المعلقات عليه: "مسخرة وقلة فهم وإن دل على شيء هذا التصرف يدل على الجهل والرضوخ للذل والانكسار".

وسأل آخر: "مبسوطين بالذل؟"، وكتبت أخرى: "ياعيب الشوم على شعب رضي بالذل والأهانة المهم زعيمه يكون بخير.. يا عيب الشوم على شعب راضي يموت على أبواب المستشفيات والأفران والمحطات ويضل ساكت خانع".

يذكر أن أزمة الطحين تزداد تفاقما مع استمرار إقفال سبع مطاحن من أصل 11 مطحنة، بسبب نفاد القمح المدعوم وعدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة بإصدار أذونات تسليم الطحن للأفران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصّصة لكل فرن.

المصدر: RT