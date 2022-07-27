رئيس الوزراء العراقي يدعو أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب فورا من مبنى البرلمان

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الانسحاب من مقر مجلس النواب.



وقال في بيان صحفي مقتضب: "أدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون".

واقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

وسمّى الإطار الذي يضم كتلا سياسية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية.

المصدر: RT