الكاظمي يدعو أنصار التيار الصدري إلى الالتزام بالسلمية خلال احتجاجاتهم

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين في العاصمة بغداد إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال الكاظمي في بيان: "يدعو القائد العام للقوات المسلحة أبنائه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

وأكد أن "القوات الأمنية سوف تكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

هذا وتظاهر عدد كبير من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بغداد، وهددوا بدخول المنطقة الخضراء الحكومية، بينما اقتربوا من مقر البرلمان.

وذكر مراسل RT في العراق أن بعض الطرق في العاصمة بغداد أغلقت بسبب الاحتجاجات على ترشيح تكتل "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

المصدر: RT