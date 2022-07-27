العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان في المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

وذكر مراسل RT في العراق أن المتظاهرين أسقطوا الجدران المحيطة بالمنطقة، وتجاوزوا نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتوجهوا إلى مقر مجلس النواب العراقي (البرلمان).

وتأتي التظاهرات احتجاجا على مرشح تكتل "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

المصدر: RT