مصر.. وزارة الأوقاف تتحرك بعد مطالبة السيسي بتوزيع اللحوم على المواطنين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انطلاق عملية توزيع 60 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة ثالثة، بعد تعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويتم توزيع لحوم صكوك الأضاحي يوم الجمعة المقبلة على محافظات: القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - الدقهلية - القليوبية - المنيا - الفيوم - البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - قنا - سوهاج - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - السويس - جنوب سيناء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف، يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 205 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

كما أعلن وزير الأوقاف، أنه في إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، تأكيد الوزارة بالفعل أنها مستمرة في ذلك على مدار العام.

ووجه الرئيس المصري وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.

كما طالب بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووفقا للرئاسة المصرية سيتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

المصدر: القاهرة 24