مؤيدو الصدر يتظاهرون في بغداد ويهددون بدخول المنطقة الخضراء (فيديو+صور)

تظاهر عدد كبير من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العاصمة العراقية بغداد، وهددوا بدخول المنطقة الخضراء الحكومية، بينما اقتربوا من مقر البرلمان.

وذكر مراسل RT في العراق أن بعض الطرق في العاصمة بغداد أغلقت بسبب الاحتجاجات على ترشيح تكتل "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

وتوجه المتظاهرون نحو المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وهددوا بدخولها.

RT

RT

المصدر: RT