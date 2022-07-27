 
مباشر
عاجل
العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان في المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

مؤيدو الصدر يتظاهرون في بغداد ويهددون بدخول المنطقة الخضراء (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

مؤيدو الصدر يتظاهرون في بغداد ويهددون بدخول المنطقة الخضراء (فيديو+صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti1a

تظاهر عدد كبير من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العاصمة العراقية بغداد، وهددوا بدخول المنطقة الخضراء الحكومية، بينما اقتربوا من مقر البرلمان.

وذكر مراسل RT في العراق أن بعض الطرق في العاصمة بغداد أغلقت بسبب الاحتجاجات على ترشيح تكتل "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

وتوجه المتظاهرون نحو المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وهددوا بدخولها.

مؤيدو الصدر يتظاهرون في بغداد ويهددون بدخول المنطقة الخضراء (فيديو+صور)
RT
مؤيدو الصدر يتظاهرون في بغداد ويهددون بدخول المنطقة الخضراء (فيديو+صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا