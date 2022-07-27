عباس يستقبل المبعوث الروسي في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي، فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف.

وأطلع عباس المبعوث على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد المسؤول الروسي على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، غوتشا بواتشيدزه.

المصدر: RT