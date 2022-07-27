وزير الطاقة اللبناني يعلق على عرض "هبة" الفيول الإيراني للبلاد وجعجع يدعو الحكومة للموافقة عليه

علق وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، على عرض "هبة" الفيول الإيراني المقدم للبلاد، لافتا إلى أنه منفتح على كافة عروضات الأسرة الدولية بملف الكهرباء.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لقناة "الجديد"، قال وليد فياض إنه "منفتح على كافة عروضات الأسرة الدولية بملف الكهرباء"، معربا عن ترحيبه "بأي طرح يشكل حلا لأزمة الكهرباء، بما فيها عرض "هبة" الفيول الايراني".

وأضاف فياض: "جاهزون لتلقي المزيد من التفاصيل حول هذا العرض من الجهات المعنية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء".

وأكمل: "عرض "هبة" الفيول الإيراني هو من ضمن الحلول لأزمة الكهرباء، على أن يستكمل بالتزامن معه الحل الذي بدأنا به، وهو تنفيذ الإتفاقيات التي وقعت مع الشقيقتين مصر والأردن".

وأكمل: "نعمل مع الشقيق العراق لزيادة كمية الفيول، كما أننا نتواصل مع الجزائر، وسنسعى لفتح كل الأبواب لحل أزمة الكهرباء".

هذا وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في "تويتر"، بخصوص عرض الفيول الإيراني: "أعتقد أنه على الحكومة اللبنانية أن توافق على عرض أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، باستقدام فيول إيراني مجانا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان..أقول هذا ليس إيمانا مني بأن هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة".

وأضاف: "نتذكر جميعا ما حصل في موضوع المازوت وانتهى الأمر بباخرتين أو ثلاث، ووصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جدا طالت بعض المؤسسات الاجتماعية كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية".

نتذكّر جميعًا ما حصل في موضوع المازوت وانتهى الأمر بباخرتين أم ثلاث، ووصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جدًا طالت بعض المؤسسات الاجتماعية كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 27, 2022

المصدر: "الجديد" + RT