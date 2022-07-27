لبنان..أمانة البرلمان تصدر بيانا بعد تصريحات نائبة عن التمييز وعثورها على واقيات ذكرية بمكتبها

بعد تصريحات النائبة اللبنانية سينتيا زرازير عن صعوبة الوصول للبرلمان واستلامها لمكتب عثرت به على "أشياء مقرفة وبلا أخلاق"، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بهذا الشأن.

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني في بيانها: "إن ما أوردته النائبة سينتيا زرازير من مواقف عبر بعض وسائل الاعلام أمس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح جملة وتفصيلا".

وأضافت: "إن الإمانة العامة لمجلس النواب في أدائها وأداء موظفيها الإداري والقانوني والأخلاقي والمسلكي ليس في قاموسهم التمييز بين أي من السادة النواب".

وتابع البيان: "إن الإمانة العامة لمجلس النواب تربأ بنفسها الرد على كل ما ورد في تصريح النائبة سينتيا زرازير، وهي تعرف أنها وزملاءها منذ اليوم الأول لدخولها المجلس النيابي قد منحت كل ما منح لزملائها النواب من موقف لسيارتها ومكتب خاص، وكل كلام منها خلاف ذلك افتراء ومجاف للحقيقة".

وأملت الأمانة العامة من النائبة زرازير أن تكون "بعيدة عن الإثارة والتجييش والشعبوية".

وكانت النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، قد قالت إنها "عندما استلمت مكتبها في المجلس كان يحتوي على أشياء مقرفة وبلا أخلاق"، وإنه جرى تسليمها مكتب قذر، وجدت فيه "مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه، بأرضه وجواريره"، مؤكدة أنه لم يتم منحها حتى الآن موقف خاص لسيارتها في باحة المجلس.

المصدر: "الجديد"