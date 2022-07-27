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القنصلية التركية في الموصل: القنصل والطاقم بخير ولم يتأثرا بالقصف الصاروخي

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القنصلية التركية في الموصل: القنصل والطاقم بخير ولم يتأثرا بالقصف الصاروخي
Gettyimages.ru
علم تركيا
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أعلنت القنصلية التركية في العراق أن القنصل محمد كوجوك وطاقم القنصلية بخير ولم يتأثرا بالقصف الصاروخي الذي استهدف المبنى.

وقالت القنصلية في بيان لها إن "القنصل محمد كوجوك وطاقم لقنصلية بخير ولم يصب أحد منهم بأذى خلال قصف صاروخي بأربع قذائف هاون إستهدف مبنى القنصلية وسقطت بالقرب من شقق الحدباء السكنية".

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وبحسب المصادر الأمنية فإن مصدر الهجوم على الأرجح إنطلق من منطقة السادة وبعويزة حيث تخضع تلك المنطقة لسيطرة أمنية من قبل لواء 30 التابع للحشد الشعبي وغالبيته من المكون الشبكي.

 

المصدر: RT

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