 
مباشر

في إطار زيارة بن سلمان إلى أثينا.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين السعودية واليونان

أخبار العالم العربي

في إطار زيارة بن سلمان إلى أثينا.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين السعودية واليونان
www.spa.gov.sa/gallery
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني خلال توقيع الاتفاقيات- ( صورة من واس)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thvx

وقعت السعودية واليونان عددا من الاتفاقيات بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى اليونان ضمن جولة أوروبية تقوده أيضا إلى فرنسا.
وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.
كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والرياضة ومكافحة الجريمة وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

كما تم ابرام اتفاقيات للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.
المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا