استهداف القنصلية التركية في الموصل بصاروخين

نقل تلفزيون السومرية العراقي عن مصدر أمني قوله إن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض للاستهداف بقصف صاروخي صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن صاروخين سقطا في محيط القنصلية التركية.

وأضاف أن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات المدنية نتيجة القصف.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بناء على طلب العراق لبحث تداعيات قصف قالت بغداد إن تركيا نفذته على دهوك شمال العراق وأدى الى سقوط عدد من الضحايا.

وتبنت في وقت سابق من الثلاثاء جماعة تسمي نفسها "سرايا أبابيل"، استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق بطائرة مسيّرة.

المصدر: السومرية نيوز