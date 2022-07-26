إعلام عبري: الأردن يمنع 150 إسرائيليا متدينا من دخول أراضيه

رفض الأردن، دخول 150 إسرائيليا من خلال معبر وادي عربة الذي يربط ما بين محافظة العقبة ومدينة إيلات، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

ونقلت الصحيفة العبرية عن سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية أن "مجموعة من اليهود الحريديم المتدينين منعت من دخول الأردن بسبب رفض السماح لهم بإدخال المواد الغذائية للمملكة، وذلك رغم التحذيرات المسبقة في هذا الإطار".

ونقلت الصحيفة عن مستوطنين أن "الأردنيين عند المعبر طالبوا بقص شعرهم المستعار شرطا للسماح لهم بالدخول"، ولفتوا إلى أنهم يمروا بمراحل تفتيشية دقيقة.

وزعمت الصحيفة اندلاع أعمال شغب عند المعبر بسبب الحادثة، على حد قول المستوطنين.

المصدر: وكالة "عمون" الأردنية