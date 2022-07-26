"سرايا أبابيل" تتبنى استهداف قاعدة تركية شمالي العراق بطائرة مسيرة (فيديو)

تبنت جماعة "سرايا أبابيل" في مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق بطائرة مسيّرة.

وقالت الجماعة في الفيديو: "بنداء لبيك يا مهدي استهدفت وحدة الطيران المسير في تشكيل "سرايا ابابيل" فجر اليوم القاعدة العسكرية في "باروخي وسيري" التابعة لجيش الاحتلال التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي".

وتوعّدت "بعدم قيام الدولة العثمانية على الأراضي العراقية طالما كان هناك نفس للمقاومة".

لقطات تظهر قيام سرايا ابابيل باطلاق مسيرة ثابتة الجناح من طراز مراد ٦ باتجاه قواعد الاحتلال التركي، كما توعدت المقاومة سرايا ابابيل في مقطع الفديو " بعدم قيام الدولة العثمانية على الاراضي العراقية طالما كان هناك نفس للمقاومة "#الحشد_الشعبي والمقاومة ✌️💪 pic.twitter.com/w4j4EaZVAC — ابو اسد الله الحشداوي (@AlkabeeAsd) July 26, 2022

المصدر: RT