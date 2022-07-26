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"سرايا أبابيل" تتبنى استهداف قاعدة تركية شمالي العراق بطائرة مسيرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
دبابات الجيش التركي
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تبنت جماعة "سرايا أبابيل" في مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق بطائرة مسيّرة.

وقالت الجماعة في الفيديو: "بنداء لبيك يا مهدي استهدفت وحدة الطيران المسير في تشكيل "سرايا ابابيل" فجر اليوم القاعدة العسكرية في "باروخي وسيري" التابعة لجيش الاحتلال التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي".

وتوعّدت "بعدم قيام الدولة العثمانية على الأراضي العراقية طالما كان هناك نفس للمقاومة".

المصدر: RT

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