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مقتل جندي مغربي وإصابة آخرين في الكونغو

أخبار العالم العربي

مقتل جندي مغربي وإصابة آخرين في الكونغو
Gettyimages.ru
أعلام المغرب
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية عن مقتل أحد جنودها وإصابة آخرين في المنتشرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرضهم لإطلاق نار.

وقالت القيادة في بيان لها إن "الجندي توفي متأثرا بالجراح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليو".

أضافت أن "هذه الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور".

وتابعت أنه "تم اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن وحماية مواقع انتشار تجريدة القوات المسلحة الملكية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن قبل دفنه خلال جنازة رسمية".

 

المصدر: "هسبريس" 

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