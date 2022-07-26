وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الإماراتي: إسرائيل السبب وراء انعدام الأمن في المنطقة

ذكرت وكالة تسنيم أن وزيرالخارجية الايراني أمير عبداللهيان أكد في اتصال مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أن التواجد الإسرائيلي في المنطقة يشكل سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن "الكيان الصهيوني سعى إلى تحويل الاجتماع الأخير في جدة إلى أزمة في المنطقة الا انه بحكمة دول المنطقة المشاركة تم التأكيد على مواضيع التعاون الإقليمي والتنمية والأمن".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين بلاده وإيران، وقال إن البلدين قادران على "استعادة دفء العلاقات" بينهما.

وأشار بن زايد، بحسب تسنيم، إلى المصالح المشتركة بين طهران وأبو ظبي، قائلا: "ليس لدينا شك في أنه لا يمكننا فقط استعادة دفء العلاقات بين البلدين، ولكن أيضا فتح آفاق جديدة للعلاقات، خاصة في سياق التحديات في المنطقة".

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وأضاف أن هناك فرصا اقتصادية لا حصر لها يمكن للبلدين أن يستفيدا منها.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الوزير الإماراتي أن "السلام والاستقرار مهم جدا بالنسبة لنا لما لذلك من أثر إيجابي على بلادنا، ونأمل أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ خطوات أكبر من أجل التنمية".

ونقلت الوكالة عن الوزير الإيراني ترحيبه بتحسن مستوى العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن كبار المسؤولين في البلدين ينظرون بإيجابية إلى تطور العلاقات بين بلديهما.

المصدر: وكالة "تسنيم"