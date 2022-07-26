أحدهما مرافق جبران باسيل.. واشنطن تتهم لبنانيين بالتخطيط لتهريب أسلحة من أمريكا إلى لبنان

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى لبنانيين مقيمين في أمريكا، بتهريب أسلحة من الولايات المتحدة إلى لبنان، وأن أحدهما عضو بالفريق الأمني ​​لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وتم توجيه الاتهام إلى جورج عجلتوني (مقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني لكنه لا يحمل الجنسية، 47 عاما)، وجان عيسى (من مدينة البترون اللبنانية، 48 عاما) في لائحة اتهام اتحادية تتضمن ثماني تهم، من بينها التآمر وتهريب وتصدير الأسلحة بشكل غير قانوني.

ووفقا للائحة الاتهام، قام الثنائي بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة التي تم شراؤها من تجار الأسلحة في أوهايو، ووضعوها في مقصورات سرية في سيارات معدلة تم شحنها إلى بيروت، مبينة أنه تم إلقاء القبض على جان عيسى مؤخرا بموجب نشرة حمراء صادرة عن ​الإنتربول​، فيما غادر عجلتوني الولايات المتحدة إلى لبنان منذ سنوات ولا يزال هناك.

وبينت لائحة الاتهام إن عجلتوني وعيسى نفذا مخطط تهريب أسلحة من مايو 2011 حتى سبتمبر 2014، مشيرة إلى أنهما شحنا حوالي 40 بندقية داخل أربع سيارات في عام 2013، و93 بندقية داخل سيارة واحدة في عام 2014.

وفقا لسجلات المحكمة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن عجلتوني هو الحارس الشخصي لباسيل، زوج ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان عجلتوني يمتلك متجرا لبيع البيتزا في كليفلاند.

وسلمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في عام 2016 لوائح الاتهام، بينما حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على عجلتوني واعتقاله. لكن القضايا بقيت مغلقة حتى يوم الثلاثاء، عندما طلب المدعون الفيدراليون ومكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة الجمهور لإعادته إلى الولايات المتحدة.

هذا وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يبحث عن رجل آخر فر إلى لبنان، وهو رجل الأعمال السابق من كليفلاند نخلة "مايكل" ​​نادر (51 عاما)، المتهم بالتهرب الضريبي، وفيما لم يتم توجيه تهم إليه يتعلق بقضية تهريب الأسلحة، لكن وفقا لمكتب التحقيق الفدرالي، فيعتقد أنه مساعد لعجلتوني.

المصدر: cleveland.com