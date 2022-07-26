زيارة ستقوده إلى فرنسا أيضا.. ولي العهد السعودي يصل اليونان

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم إلى اليونان محطته الأولى في زيارة ستشمل فرنسا أيضا ومن المقرر أن يلتقي قادة هذين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد توجه إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان في قصر الحكومة في أثينا #الإخبارية#ولي_العهد_في_اليونانpic.twitter.com/gLDeilySsp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الملكي السعودي أن بن سلمان غادر المملكة ليزور كلا من اليونان وفرنسا.

ويرافق ولي العهد السعودي عدد من الوزراء.

فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان في قصر الحكومة في أثينا #ولي_العهد_في_اليونان#الإخباريةpic.twitter.com/OG3eWf481H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية