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زيارة ستقوده إلى فرنسا أيضا.. ولي العهد السعودي يصل اليونان

أخبار العالم العربي

زيارة ستقوده إلى فرنسا أيضا.. ولي العهد السعودي يصل اليونان
(وكالة الأنباء السعودية)
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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم إلى اليونان محطته الأولى في زيارة ستشمل فرنسا أيضا ومن المقرر أن يلتقي قادة هذين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد توجه إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الملكي السعودي أن بن سلمان غادر المملكة ليزور كلا من اليونان وفرنسا.

ويرافق ولي العهد السعودي عدد من الوزراء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

 

 

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