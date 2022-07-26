العراق.. الحكيم يؤكد أهمية الإجماع داخل "الإطار التنسيقي" على مرشح رئيس الحكومة

أكد رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإجماع داخل "الإطار التنسيقي" وتشكيل حكومة خدمة وطنية.

وبحسب بيان لمكتبه، فإن الحكيم بحث خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون، تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا.



كما بحث أهمية تطوير علاقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلدين ويعمق علاقاتهما، وفقا للبيان.

وأشار إلى طبيعة اختيار الإطار التنسيقي لمرشح رئيس الحكومة القادمة، مؤكدا " أهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة".

وشدد على "ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وفق أولويات محددة".

وبين الحكيم "أهمية التوازن الداخلي والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية".



المصدر: RT