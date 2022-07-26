أبو الغيط يؤكد للرئيس الصومالي وقوف الجامعة إلى جانب الصومال في مواجهة أزمة الجفاف

التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، حيث أكد له وقوف الجامعة إلى جانب الصومال في مواجهة أزمة الجفاف.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، بأن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وبخاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد.



وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد الاستعداد الكامل للجامعة العربية لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك التنسيق مع الدول العربية ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي الحالية في الصومال، وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط حرص على الاطلاع على آخر تطورات الوضع الداخلي في الصومال، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.

المصدر: RT