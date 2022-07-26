بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 500 مليار ريال في مشروع مدينة نيوم

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن صندوق الاستثمارات سيستثمر 500 مليار ريال في مشروع نيوم، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى سيبلغ 1.2 تريليون.

وقال بن سلمان في حديث مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم "ذا لاين" إن المرحلة الأولى لنيوم بدأت وستنجز بحلول 2030 وسيكون عدد السكان حينها 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول 2045".

وأضاف أنه "حتى عام 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي وبعد ذلك ستكون مستدامة".

وأكد أن "صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم والمرحلة الأولى للصندوق ستكون 300 مليار وقد تصل لـ 400 مليار ريال".

وتابع: "في2027 سنجمع رأس المال بما يبلغ نحو 500 مليار ريال ونعتقد أن 200-300 مليار ستأتي من الخدمات التي ننشئها للمرحلة الأولى في نيوم وسنذهب للسوق لجمع 200-300 مليار ريال إضافية".

وأردف قوله: "بحلول 2030 نريد 50-60 مليون نسمة في المملكة.. 25 مليون سعودي و 25 مليون وافد".

المصدر: "صحيفة مكة"