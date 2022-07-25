"العليا للانتخابات" في تونس توضح نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور وموعد النتائج

توقع نائب رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، ماهر الجديدي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 30 في المئة.

وقال الجديدي لموقع "موزاييك" إن النسبة قد تتجاوز 30 في المئة مع موعد غلق المكاتب، "وذلك إذا تم اعتماد النسق التصاعدي ذاته في الإقبال على المكاتب".

ووصف الجديدي تلك النسبة بأنها "مهمة جدا" مقارنة بالمناسبات الانتخابية السابقة.

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وحول موعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، قال الجديدي إن العملية ينظمها القانون وخاصة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات أمس الأحد، والمتعلق بطرق ضبط وإجراءات احتساب الأصوات والتصريح بالنتائج.

وأشار إلى أن القرار ينص على أن أمام الهيئة مدة ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.

المصدر: "موزاييك"