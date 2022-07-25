بوليانسكي: استعادة إنتاج النفط في ليبيا يجب ألا تتعارض مع التسوية السياسية

شدد دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة على أنه لا ينبغي لمهام الاستعادة السريعة لإنتاج النفط في ليبيا أن تلقي بظلالها على جهود التسوية السياسية في البلاد.

وقال بوليانسكي يوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يسعنا إلا أن ننتبه إلى الحماسة التي يؤيد بها الغرب، وخاصة زملائنا الأمريكيون، استئناف في أقرب وقت ممكن أنشطة أكبر حقول النفط في ليبيا"، مشيرا إلى انه "مع الأخذ في الاعتبار التوتر العام في أسواق الطاقة العالمية وتقلب أسعار النفط، يمكن تفسير ذلك لصالح حقيقة أنهم يوافقون فعليا على محاولات دفع المهام العاجلة للتسوية السياسية الليبية إلى الخلفية من أجل مصالحهم الأنانية. هذه هي الطريقة التي يتصرفون بها في مناطق أخرى من العالم".

وأشار بوليانسكي إلى أن عائدات بيع المحروقات يجب أن توجه، أولا وقبل كل شيء، إلى تحسين الظروف المعيشية داخل البلاد - دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وإنشاء إمداد مستمر بالكهرباء.

كما حذر الدبلوماسي من أن "التسرع المفرط نادرا ما يؤدي الى نتائج إيجابية"، مؤكدا أن هذا العمل يجب ان يتم بطريقة هادفة ومتوازنة مع الاخذ في الاعتبار العواقب طويلة الاجل المحتملة على البلاد.

المصدر: تاس