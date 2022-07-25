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مصر تفرج عن محام كبير بعد 4 سنوات من احتجازه (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر تفرج عن محام كبير بعد 4 سنوات من احتجازه (صورة)
Globallookpress
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قررت السلطات المصرية الإفراج عن المحامي المصري محمد رمضان بعد أربعة أعوام تقريبا من احتجازه بتهمة الإرهاب، بعد نشره صورة وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية بفرنسا.

مصر تفرج عن محام كبير بعد 4 سنوات من احتجازه (صورة)

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر على موقعها الرسمي "بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "منذ القبض عليه، تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية". أوقف رمضان في ديسمبر 2018 في الاسكندرية في شمال البلاد، لنشره على فيسبوك صورة له وهو يرتدي سترة صفراء بالتزامن مع حركة احتجاجات شعبية في فرنسا تحمل اسم "السترات الصفراء" ضد ارتفاع الأسعار زادت وتيرتها في مايو 2018.

وتشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرا، مع الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية + القاهرة 24

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