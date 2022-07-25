هيئة رقابية تونسية: قيس سعيد خرق "الصمت الانتخابي" المحدد بالقانون

قيس سعيّد يصوت على مشروع الدستور ـ (الرئاسة التونسية)

أعلنت هيئة إعلامية رقابية في تونس أن الرئيس قيس سعيّد خرق "الصمت الانتخابي" المحدد في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وفي كتاب وجهته إلى مؤسسة التلفزة التونسية، قالت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، إنها عاينت حوارا مع سعيّد بثته القناتان الأولى والثانية مدته أكثر من 15 دقيقة تطرق فيه لمشروع الدستور الذي يجري الاستفتاء حوله اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن برنامجا تم بثه عبر القناتين تضمن دعاية لمشروع الدستور، وذلك خلال فترة "الصمت الانتخابي" التي ينص عليها القانون.

ونبهت الهيئة التلفزة "للخروقات المرتكبة" في برنامجها، ودعتها إلى الالتزام بالقوانين، "واحترام التحجير المتعلق بتجنب كل أشكال الداعية خلال فترة الصمت الانتخابي".

وختمت الهيئة بأنه "سيتم اتخاذ القرارات اللازمة فيما تم تسجيله من خروقات".

المصدر: RT