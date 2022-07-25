 
مباشر

السعودية تعلن عن 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thkm

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصلت لـ 3 حالات.

إقرأ المزيد
السعودية.. تسجيل إصابة بجدري القردة لدى عائد من الخارج
السعودية.. تسجيل إصابة بجدري القردة لدى عائد من الخارج

وقال المتحدث باسم الوزارة لموقع "العربية" أن المصابين الثلاثة كانوا عائدين من أوروبا.

وأعلنت السعودية في وقت سابق عن إصابة بمرض جدري القرود بمدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة، حيث تم حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القرود، حيث يعد التصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.

المصدر: "العربية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا