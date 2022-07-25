مدير الأمن اللبناني عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل: على الدولة أن تقوم بما يجب لتحصيل حقها

قال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هولشتاين، سيعود إلى لبنان الأسبوع المقبل.

وأوضح اللواء إبراهيم أن هولشتاين "سيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل أن يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة"، معلنا "أننا ذاهبون إلى تسوية مهما طال الزمان أم قصر".

وأشار إلى أن "الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى ألا تحصل، ولكن إذا كان حقنا سيضيع فأؤكد أنه من المشروع أن نذهب إلى أي وسائل أخرى لتحقيق هذا الحق"، مشددا على أن "الدولة اللبنانية ستحقق حق لبنان وعليها أن تقوم بما يجب لتحصيل هذا الحق، ومن يساند الدولة في هذا الموضوع فأهلا وسهلا به".

المصدر: "الجديد"