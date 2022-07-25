"أمل" و"حزب الله" يصدران بيانا مشتركا بخصوص الدفاع عن موارد لبنان البحرية والبرية أمام إسرائيل

عقدت قيادتا حركة "أمل" وحزب الله" في الجنوب اللبناني اجتماعا مشتركا، أكدتا خلاله "التمسك بحق لبنان باستثمار ثرواته المائية والنفطية والغازية".

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وأصدرت قيادتا حركة "أمل" وحزب الله" بيانا مشتركا علقتا فيه على ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بالقول: "تؤكد قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" أن لبنان الذي في مثل هذه الأيام من العام 2006 كان فيه مثلث الجيش والشعب والمقاومة يؤرخ للوطن والأمة صفحة من صفحات المجد والانتصار في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة وبنفس القدر الذي نهنئ فيه أهلنا والمقاومين..كل المقاومين الذين صنعوا هذا الانتصار العظيم، وننحي أيضا أمام تضحيات الشهداء، معنيون اليوم التأكيد على التمسك بحق لبنان بالاستثمار على ثرواته المائية والنفطية والغازية من دون أي انتقاص أو تنازل أو تطبيع مع العدو الصهيوني، والتمسك أيضا بحق لبنان استخدام كل اوراق القوة التي يمتلكها لحفظ هذه الحقوق والدفاع عن مواردنا البحرية والبرية تماما كما دافعنا فيه عن سيادتنا وتحرير أرضنا في البر".

وأضاف البيان: "إزاء تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة، لا سيما أزمات الطحين والكهرباء والمياه على نحو خطير، تؤكد الحركة والحزب، أنه لم يعد جائزا تحت أي عنوان من العناوين على الإطلاق، الاستمرار بسياسة إعفاء السلطات والوزارات المعنية نفسها من تحمل مسؤولية إيجاد الحلول لهذه الأزمات، التي تستدعي من كافة القوى السياسية على اختلافها اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تحمل مسؤولياتها كاملة، وبالتوازي، الإسراع بالعمل من أجل تشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مقاربة التحديات واجتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمات العابرة للطوائف والمذاهب، والتي تطال بتداعياتها الجميع من دون استثناء".

المصدر: "الجديد"