استبدال كسوة الكعبة على يد 166 فنيا وصانعا

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت القادم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنيا وصانعا جريا على العادة السنوية.

إقرأ المزيد

وستستبدل الكسوة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأكد السديس على اهتمام القيادة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، وتسخير كل الإمكانات في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها وحرصها على الكعبة.

من جانبه، بين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد أنه سيتم يوم السبت القادم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

حيث سيرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربع على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة.

بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، و بعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته، وتبدأ هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب.

وبعد أن يتم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الستارة التي تحتاج إلى وقت وإتقان في العمل، بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بحوالي3.30 أمتار عرضا حتى نهاية الثوب ومن ثم يتم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرا يتم تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

المصدر: صحيفة المناطق