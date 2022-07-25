المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي يصل القاهرة لبحث أزمة سد النهضة

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر، إلى القاهرة يوم الأحد في مستهل جولة تشمل كلا من مصر والإمارات وإثيوبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة، أن الحكومة الأمريكية تقدم ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الإفريقي ما يساعد على التخفيف من حدة الجوع في المناطق الأكثر تضررا من أزمات الغذاء العالمية.

مرحبًا بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر في مصر



تقدم الحكومة الأمريكية ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الأفريقي، مما يساعد على التخفيف من حدة الجوع في المناطق الأكثر تضررًا من أزمات الغذاء العالمية



أقرأ المزيد: https://t.co/XoPyT49b5dpic.twitter.com/tJnQjcmBgi — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) July 24, 2022

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي سيقوم بجولة تستمر حتى الأول من أغسطس المقبل "لتقديم دعم الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويسهم في المزيد من السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن السفير هامر سيعقد أيضا مشاورات في أديس أبابا مع الاتحاد الإفريقي الذي يجري المحادثات ذات الصلة بالسد تحت رعايته.

وتابعت في بيان صحفي: "سوف تسنح للمبعوث الخاص هامر أثناء تواجده في إثيوبيا فرصة استعراض التقدم المحرز لناحية تسليم المساعدات الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان وجهود الدفع بمحادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية والسلطات في تيغراي".

وأكدت أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتعزيز الجهود الدبلوماسية دعما لعملية سياسية شاملة تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للشعب الإثيوبي بأسره.

المصدر: RT + صحيفة "الشروق" المصرية