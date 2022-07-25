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الأمين المساعد للجامعة العربية: لا يوجد توافق كامل على عودة عضوية سوريا

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الأمين المساعد للجامعة العربية: لا يوجد توافق كامل على عودة عضوية سوريا
Gettyimages.ru
جامعة الدول العربية
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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام ذكي إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.

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وتابع: "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".

وصرح بأن الأمر لم يُحسم وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر.

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد، عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر.

ونقلت وكالات أنباء عن الجامعة قولها إن هناك تغييرات في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن عودة سوريا للجامعة ولكنها ليست كافية لتخلق توافقا.

المصدر: موقع "الشروق" المصري

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