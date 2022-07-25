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السفير الأمريكي في ليبيا يناقش مع الدبيبة وباشاغا أعمال العنف الأخيرة في البلاد

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السفير الأمريكي في ليبيا يناقش مع الدبيبة وباشاغا أعمال العنف الأخيرة في البلاد
Gettyimages.ru
السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند
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أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مكالمات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ناقش خلالها أحداث العنف الأخيرة.

وقال نورلاند في بيان مساء الأحد، إن الدبيبة وباشاغا أعربا عن التزامها بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة.

وأوضح أنه نقل "مخاوف عميقة من جانب باشاغا من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام".

ولفت نورلاند إلى أن أساس الخلافات بين الطرفين هو مسألة الشرعية، وهو أمر لا يمكن حله إلا عبر الانتخابات.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شهدتها العاصمة طرابلس فجر الجمعة، بين مجموعتين مسلحتين نافذتين غرب ليبيا وهما "جهاز الردع" و"كتيبة ثوار طرابلس"، وخلفت 16 قتيلا و52 جريحا من بينهم مدنيون، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وبعد ساعات من الهدوء الحذر في العاصمة، اندلعت اشتباكات مسلحة أخرى في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بين الفصائل المتناحرة بالقرب من الطريق الساحلي الرئيسي المؤدي إلى طرابلس.

المصدر: RT + وكالات

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