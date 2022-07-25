باشاغا خلال لقاءه السفير الأمريكي: أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة الدبيبة منتهية الشرعية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، خلال لقائه بالسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إن أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة الدبيبة منتهية الشرعية.

وذكر باشاغا في سلسلة من التغريدات على "تويتر" قائلا: "لقد أجريت محادثة جيدة مع السفير الأمريكي نورلاند اليوم.. بينما اتفقنا على الحاجة إلى العمل معا لوقف الاضطرابات الأخيرة، فقد أوضحت تماما أن العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية وخارجة عن القانون".

وأضاف: "لقد كررت أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي، وأن الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يوما مصلحين".

وأكد حرصهم الحثيث على أمن وسلامة المدنيين، بالإضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة للتخلص من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها.

2/2 لقد كررت أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي، وأن الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يوماً مصلحين، وحرصنا الحثيث على أمن و سلامة المدنيين وإجراء انتخابات حرة و نزيهة نتخلص من خلالها من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) July 24, 2022

والأسبوع الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة واحدة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبو راس.

وإثر تلك التطورات كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارا من الجمعة 22 يوليو، بعدما قرر إيقاف وزير الداخلية بالحكومة خالد مازن على خلفية الاشتباكات.

وبدورها، دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس.

المصدر: RT + وكالات