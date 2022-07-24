وزير النقل المصري يعلن عن رفع اسعار تذاكر المترو والقطارات ويكشف عن مديونية ضخمة

قال وزير النقل المصري كامل الوزير إنه تم اتخاذ قرار برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بداية من أول أغسطس المقبل، وأن الأمر ينتظر مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير في تصريح لقناة أم بي سي مصر "نحن في مأزق، إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة" مشيرا إلى أن مديونية الوزارة وصلت إلى 88 مليار جنيه للبنوك و5 مليارات لوزارة البترول.

لكن الوزير قال أن الزيادة على اسعار تذاكر المترو والقطارات ستكون قليلة.

وتابع إن الوزارة تعمل على سد العجز والمديونية، ولكن مازال هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات.

وأشار إلى أن هيئة السكك الحديد تعاني من تزاحم كبير، مبينا أن عدد ركاب الشبكة وصل 5 أضعاف ما كان عليه الحال في العام 1952 وبواقع مليون مسافر يوميا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية