وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتزم اقتناء صواريخ أرض - أرض تحسبا لأي هجوم من "حزب الله"

أفادت القناة 14 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم اقتناء صواريخ أرض - أرض بأجهزة استشعار يمكنها ضرب الأهداف في غضون ثوان قليلة، تحسبا لأي هجوم من "حزب الله" اللبناني.

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية شراء الصواريخ التي يمكنها ضرب منصات الإطلاق وتساعد سلاح الجو في حال وقوع هجوم من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأوضح الكولونيل المتقاعد يتسحاق باريك إن "صواريخ أرض - أرض ستضرب قاذفات العدو في وقت قصير على عكس الطائرات التي تستغرق وقتا أطول".

المصدر: "معا"