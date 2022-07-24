مسؤول حوثي: نبارك أي تقارب بين دول المنطقة وكفى عبثا باليمن باستخدام البعبع الإيراني

بارك عضو الوفد الوطني المفاوض التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عبد الملك العجري، أي تقارب بين دول المنطقة.

ووجه العجري عبر حسابه على "تويتر" رسالة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، قال فيها "كفى عليها عبثا باليمن واستخدام البعبع الإيراني شماعة لتدميره وانتهاك سيادته والتدخل في شؤونه فلم يعد ينطلي إلا على مرتزقتكم".

وشدد المسؤول في جماعة أنصار الله على ضرورة "التعامل مع اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة مسألة جوهرية لأمن واستقرار الجوار والإقليم".

نبارك أي تقارب بين دول المنطقة ،ولدول العدوان كفى عبثا باليمن واستخدام البعبع الايراني شماعة لتدميره وانتهاك سيادته والتدخل في شؤونه فلم يعد ينطلي الا على مرتزقتكم .

التعامل مع اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة مسألة جوهرية لأمن واستقرار الجوار والاقليم . — عبدالملك العجري (@alejri77) July 24, 2022

المصدر: RT + "تويتر"