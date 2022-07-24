إدارة السجون الإسرائيلية تنقل الأسيرين أيهم والزبيدي إلى عزل "إيشل" و"ريمون"

قامت إدارة السجون الإسرائيلية بنقل الأسيرين أيهم كممجي وزكريا الزبيدي إلى عزل "إيشل" و"ريمون".

وأعلن والد الأسير أيهم كممجي مساء الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بنقل الأسير كممجي إلى عزل إيشل في بئر السبع.

من جهتها أفادت عائلة الأسير زكريا الزبيدي بأن إدارة السجون نقلت زكريا للعزل في سجن "ريمون"، مشيرة إلى أنه مضرب عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في وقت سابق، إن تل أبيب منعت شقيق الأسير زكريا زبيدي من زيارته في معتقل "أيالون"، وذلك قبل نقله إلى زنازين "ريمون".

وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية منعت الأسير المحرر يحيى زبيدي من مخيم جنين من زيارة شقيقه الأسير زكريا أحد أسرى نفق الحرية رغم حصوله على تصريح زيارة.

ولفتت إلى أن محامي الهيئة فواز شلودي زار الأسير زكريا للاطلاع على ظروف اعتقاله، حيث أفاد بأن وضعه الصحي مستقر وأنه يقوم بإرجاع وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية