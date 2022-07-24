سلطنة عمان.. القبض على 4 أشخاص تعمدوا عبور واد خطير (فيديو)

أوقفت الشرطة العمانية يوم الأحد أربعة أشخاص قالت إنهم تعمدوا عبور أحد الأودية بشكل يعرض حياتهم للخطر.

وقالت الشرطة عبر حسابها في "تويتر"، أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة استوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر.

وأضافت أنه يتم حاليا استكمال "الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية".

وأرفقت الشرطة بيانها بمقطع فيديو لحظة عبور سيارة للوادي، قبل أن يفقد السائق السيطرة.

وتأتي هذه الواقعة، بعد عدد من حوادث الغرق التي شهدتها سلطنة عمان مؤخرا.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/i152Dizt0T — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 24, 2022

المصدر: وسائل إعلام عمانية