فيديو مرعب.. مجازفة لسائق سوداني بأرواح الركاب تنتهي بكارثة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو مرعب لسائق جازف بأرواح الركاب وعبور سيل جارف فوقعت الكارثة.

وتسبب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة خطيرة بعبور وادي ود المليسة الواقع بين منطقتي كالوقي وأبو جبيهة بولاية جنوب كردفان بعربته في منطقة شهدت حوادث مشابهة الأعوام الماضية.

وفقد السائق المتهور السيطرة على سيارته مع سيل الوادي التي جرفتها المياه للجرف، متسببا في مصرع عشرة أشخاص غرقا، بينهم امرأتان، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.

وأظهر مقطع الفيديو كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.

#السودان - فيضانات تجرف سيارة بركابها في الماء pic.twitter.com/NGqKylXv8L — Tarig Eltegany (@TarigEltegany) July 21, 2022

المصدر: وسائل إعلام سودانية + "تويتر"